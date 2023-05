Lulù, Artusi e l’arte di mangiar bene da oggi su Food Network: anticipazioni ed orario

Stasera alle 21.00, su Food Network e in streaming su discovery+, prende il via Lulù, Artusi e l'Arte di Mangiar Bene. Nel nuovo format si confrontano due generazioni culinarie, da una parte c'è Lulù Gargari (Ludovica Gargari) giovanissima chef, appassionata di cibi sani e di ingredienti naturali; dall'altra, Pellegrino Artusi un nome che rappresenta una pietra miliare della cucina italiana.

Pellegrino Artusi è stato un rinomato scrittore, gastronomo e critico letterario italiano, nato a Forlimpopoli il 4 agosto 1820 e deceduto a Firenze il 30 marzo 1911. La sua figura è celebrata principalmente per essere l'autore di uno dei libri di ricette italiani più popolari di tutti i tempi: La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, pubblicato per la prima volta nel 1891,

A mettere in dialogo due generazioni tanto diverse, ci pensa Food Network con il nuovo format Lulù, Artusi e l'Arte di Mangiar Bene, in cui la digital chef Lulù riproporre alcune famose ricette dell'Artusi rielaborate a proprio gusto, sotto l'occhio vigile del gran gourmet Luca Iaccarino, storico della nostra cucina e nel programma assaggiatore d'eccezione.

Ma non solo rielaborazioni della tradizione: in ogni puntata Lulù, partendo dall'ingrediente principale della ricetta dell'Artusi, proporrà una nuova ricetta, semplice e da rifare a casa.

Al termine di ogni preparazione, Lulù e Luca si ritroveranno in cucina per l'assaggio e per raccontare aneddoti e curiosità sulla ricetta appena realizzata.