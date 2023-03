Luden - Il re del quartiere a luci rosse, su Prime Video in streaming da oggi

Luden - Il re del quartiere a luci rosse, la nuova serie tedesca di Amazon Prime Video che racconta l'ascesa di Sonny Boy Klaus Barkowsky, arriva in streaming da oggi 3 marzo 2023.

Amburgo, primi anni '80: con la rivoluzione sessuale, le droghe e l'ondata disco, la Reeperbahn si trasforma in un luogo di festa per persone di ogni genere, colore della pelle e origine. Il solare Klaus Barkowsky viene trasformato in un protettore dalla tenace prostituta Jutta e fonda con i suoi amici la Nutella Gang. Inizia una lotta di potere con gli altri affermati protettori della cosiddetta GMBH, che controllano il quartiere e fanno soldi a palate.

Ma non sono gli unici. Anche i rivali della Nutella gang, la GMBH, vogliono assicurarsi il posto al vertice. Nella lotta per la loro posizione, Klaus e Jutta sono supportati da Bernd e Andy. Bernd spera di poter utilizzare i soldi per realizzare il suo sogno di cambiamento di genere. Andy inizialmente ha impressionato come pugile con un grande talento, ma i suoi problemi di rabbia lo hanno portato nella direzione sbagliata. La crisi dell'AIDS fa implodere il business e con l'ondata di cocaina si scatenano follia e violenza. La nuova serie Original tedesca è composta da 6 episodi, già disponibili sul portale.