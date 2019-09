Luciana Littizzetto: l'imitazione di Gelmini e Bernini "badanti" conquista Twitter (VIDEO)

Luciana Littizzetto ha regalato una nuova esilarante imitazione al pubblico della RAI: Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini badanti di Silvio Berlusconi, proprio nel giorno del suo compleanno n° 83. E gli ascolti di Che Tempo che Fa 2019 ringraziano.

D'altronde in apertura di trasmissione, commentando a modo suo il passaggio a Rai2, Luciana Littizzetto l'aveva detto: il bello di non occupare più la prima serata della rete ammiraglia sarebbe stato il potersi sentire molto più libera nelle espressioni da utilizzare. E anche nelle imitazioni, a giudicare dal siparietto irresistibile di "Luciana & Luciana" nei panni di Gelmini e Bernini badanti a tempo pieno dell'ultraottantenne Silvio Berlusconi.

Una parodia in piena regola di "Gelmi e Berni", due delle poche fedelissime rimaste in Forza Italia al fianco di Silvio Berlusconi, che lo assistono, nella fantasia della Littizzetto, in ogni sua azione quotidiana, mentre poco segretamente sperano che Mara Carfagna si avvicini sempre più al partito di Matteo Renzi, così da rimanere le uniche due ancelle alla corte del re, fin quando non ne resti una sola.

Inutili le raccomandazioni di Fabio Fazio - "Mi raccomando quest'anno che le reti sono finite" -: Luciana Littizzetto è stata incontenibile. E il popolo di Twitter ha amato particolarmente questo ritorno alle origini dell'attrice comica: la sua imitazione di "Gelmi e Berni" è stato il momento con la più alta percentuale di interazioni social dell'intera puntata.

A ringraziare sono anche gli ascolti della prima puntata di Che Tempo che Fa 2019, che raddoppia il solito share della domenica sera di Rai2: 1 milione 907 mila telespettatori e uno share medio del 8.2%. Quando si dice una retrocessione di nome ma non di fatto.