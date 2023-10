Lucca Comics & Games 2023: il programma di Crunchyroll per celebrare il mondo degli anime

Crunchyroll torna al Lucca Comics & Games per celebrare il mondo degli anime con svariati giochi e innumerevoli attività che si terranno dal 1 al 5 novembre 2023. I biglietti giornalieri per partecipare all'evento sono disponibili a partire da €22,00, vai su https://www.luccacomicsandgames.com/it/2023/biglietti/

Crunchyroll sarà sulle mura medievali della città di Lucca, presso il Baluardo San Donato: come lo scorso anno, lo stand si troverà nel padiglione condiviso con due partner di prestigio: J-Pop Manga (editore italiano di manga di successo come Frieren, Dandadan, The Rising of the Shield Hero, Hell's Paradise e tanti altri) Mangayo (#1 store online italiano per i manga).

Crunchyroll ha annunciato: "Quest'anno nuove attività esclusive per tutti i fan che verranno a trovarci tra cui: Jujutsu Kaisen vi sfida in un gioco di abilità: sarete in grado di battere il record necessario per vincere la card da collezione? Frieren: Oltre la Fine del Viaggio photocall sarà presente con un photo booth esclusivo per celebrare l'arrivo dell'anime su Crunchyroll, un'esclusiva card da collezione verrà regalata a tutti i fan pronti a farsi una foto!"

"Naruto Shippuden arriva trionfante a Lucca Comics! Un'esclusiva cornice fotografica per immergervi nel villaggio della foglia ed avere un ricordo unico con il vostro ninja preferito. Per tutti gli abbonati Crunchyroll Premium (e per chi attiverà una prova gratuita in fiera) sarà disponibile una lotteria esclusiva per vincere gadget e premi di ogni tipo, dalle spille fino agli esclusivi Nendoroid di Hime!"

Per continuare il viaggio nel mondo anime, potete inoltre salpare verso lo stand di One Piece (stessa location dello scorso anno, presso il Baluardo Santa Maria, Caffè delle Mura) ed approdare nel mondo di Onigashima! I fan di One Piece verranno accolti da molteplici attività, giochi, photo op, lotteria e un negozio con tanti articoli esclusivi in edizione limitata. Troverete anche un corner Crunchyroll dove: