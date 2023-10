Lucca Comics & Games 2023: il programma di Lucca Junior

È tornata per il secondo anno la conferenza stampapiù insolita, colorata e divertente di Lucca Comics & Games: il Cinema Centrale di Lucca oggi ha accolto oltre 270 bambini e bambine delle scuole elementari e secondarie di primo grado di Lucca e provincia per un evento for kids only - vietato ai maggiori. I giovanissimi partecipanti si sono trasformati in giornalisti per un giorno per scoprire, insieme a un gruppo di straordinari ospiti, tutte le novità di Lucca Junior, l'area del festival dedicata ai visitatori più giovani.

Andrea Lucchetta, Arianna Craviotto, Hello Kitty e molti altri amici e ospiti d'eccezione hanno raccontato ai giovani reporter che cosa potranno trovare nei cinque giorni di festival. Lucca Junior torna anche quest'anno al Real Collegio, che si trasforma nel Family Palace: il palazzo della fantasia a misura dei più piccoli, un luogo in cui gli esploratori del fantastico, i sognatori di mondi, i piccoli lettori voraci di nuove storie, le famiglie, le classi e gli insegnanti trovano la loro casa, tra decine di eventi e spazi espositivi. Non mancheranno naturalmente le attività diffuse in tutta la città che sapranno conquistare visitatori e visitatrici dagli 0 ai 99 anni.

Anche in questa edizione, il festival sarà totalmente gratuito per i bambini sotto i 10 anni: l'ingresso è libero per i bambini nati dal 01/01/2014 (che devono essere sempre accompagnati da almeno un adulto provvisto di biglietto e braccialetto). Durante il festival presso i Welcome Desk e il Family Palace sarà possibile ritirare gratuitamente un braccialetto speciale (facoltativo) pensato per i più piccoli, con indicato il numero della protezione civile. E, come da tradizione, il Family Palace sarà accessibile a tutti, nella massima inclusione, senza necessità di avere alcun titolo di ingresso al festival. Un'opportunità unica per iniziare a esplorare i molteplici universi di Lucca Comics & Games guardandoli con gli occhi di un bambino.

Scopriamo alcune delle novità svelate oggi:

NEL BUIO DELLA SALA... LA MERAVIGLIA

Sabato 04/11, ore 17:00 il Cinema Astra ospiterà l'anteprima nazionale di Mary e lo spirito di mezzanotte, l'attesissimo film d'animazione di Enzo D'Alò che da novembre sarà al cinema. Rai Kids porterà invece una nuova serie animata dedicata a uno dei personaggi più amati dell'immaginario di intere generazioni: Hello Kitty sarà la protagonista di Hello Kitty Super Style!, una coproduzione internazionale italo-francese, realizzata da Watch Next Media, Monello Productions e Maga Animation Studio in collaborazione con Rai Kids (anteprima ufficiale della serie a cartoni animati 05/11, alle ore 11, al Cinema Centrale). Sempre al Family Palace ci sarà spazio anche per lo sport e per le attività di Super Spikeball, la serie animata ideata dall'ex campione del mondo di volley, Andrea Lucchetta, che proprio nei giorni di Lucca Comics & Games debutta con la nuova stagione sempre su Rai Yoyo.

RAI KIDS PORTA LA MAGIA DEI SUOI PERSONAGGI AL FAMILY PALACE

Rai Kids partecipa a Lucca Comics & Games 2023 con un ricco programma di appuntamenti per bambini e famiglie: al Family Palace il pubblico potrà trovare anteprime, attività di gioco, meet & greet con i personaggi più amati dei canali Rai Yoyo e Rai Gulp. Oltre agli eventi già annunciati, sabato 04/11 torna la Live Kids Parade con una decina di character di Rai Yoyo. Saranno presenti, tra gli altri, Pinocchio e Freeda, i Puffi, Bing e Flop, Lucky, Bluey, Masha e Orso, naturalmente Hello Kitty e altri.

Nei giorni della manifestazione una troupe di Rai Gulp documenterà tutti gli eventi principali di Lucca Comics & Games, per realizzare lo speciale We Play TOGETHER che andrà in onda il 05/11, alle ore 18.30 su Rai Gulp e on demand su RaiPlay (in replica l08/11, alle ore 19.30). Il programma unirà il linguaggio televisivo con quello dei videogames, e racconterà le mille facce della manifestazione attraverso una vera e propria simulazione di videogioco in soggettiva.

LA FANTASIA VA IN SCENA

Un appuntamento imperdibile per i piccoli sportivi: tutti i giorni i bambini potranno "schiacciare" con Lucky e la Lucky Squad. Nel campo da gioco allestito nel terzo chiostro del Family Palace e animato dallo staff di smart coach, coordinati da Andrea "Lucky" Lucchetta, si potrà giocare a Spikeball, il gioco della Schiacciata.

La Pimpa sarà protagonista di due appuntamenti dal vivo con l'attrice e voce narrante Caterina Paolinelli curati da Franco Cosimo Panini Editore (05/11, ore 11:00 e 15:30). Sabato 04/11 alle ore 15:15 la sala incontri del Real Collegio ospiterà l'emozionante performance teatrale Kiss a cura di Sabir Editore.

DAL VIRTUALE AL REALE: INCONTRO CON GLI YOUTUBER PIÙ AMATI

Hanno milioni di visualizzazioni e follower e sono pronti a incontrare il pubblico del Family Palace. Ecco l'elenco degli Youtuber più amati del momento, con le loro sessioni di firme su prenotazione gratuita (tramite Eventbrite): Jenny Puddu (01/11 dalle 14), Roby (01/11 dalle 16:30), Max Random (02/11 dalle 16:30), Arex&Vastatore (03/11 dalle 16.30), Glitter&Candy (04/11 dalle 16:30), BellaFaccia (05/11 dalle 16:30). L'amatissima doppiatrice e TikToker Arianna Craviotto presenterà inoltre al pubblico il suo primo romanzo (03/11, ore 16:30).

IL PREMIO LIVIO SOSSI... SI METTE IN MOSTRA

I visitatori di ogni età potranno ammirare la mostra, allestita all'interno del Family Palace e curata da Sarah Genovese, che raccoglie le tavole selezionate dalla Giuria del Concorso Lucca Junior - Premio di Illustrazione Editoriale "Livio Sossi" 2023. Obiettivo del concorso, la realizzazione di un progetto illustrato a partire dal testo inedito Celeste e la gemella Blu scritto da Angelo Mozzillo: il progetto vincitore di Deco (Elisabetta Decontardi) è diventato un albo illustrato pubblicato da Terre di mezzo Editore e sarà presentato in occasione di questa edizione del festival.

UNA FESTA PER... ITALO CALVINO E ALESSANDRO MANZONI

Giovedì 02/11, alle ore 10 tutti pronti per Antenati scatenati: Manlio Castagna racconta Calvino e Manzoni in un coinvolgente incontro-narrazione alla scoperta della trilogia fantastica I nostri antenati di Italo Calvino e di alcuni personaggi iconici de I Promessi Sposi manzoniani e non solo. Continuano i festeggiamenti per i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino: Sara Colaone introduce il libro Il Barone Rampante insieme a Lorenza Natarella con il libro Il visconte dimezzato. Seguirà poi un laboratorio con entrambe le autrici (03/11).

GLI INSEGNANTI... TORNANO SUI BANCHI DI "SCUOLA" AL FAMILY PALACE

A scuola di fumetto con... Fumetti e graphic novel a scuola, come e perché sceglierli (03/11, ore 17:30-19:00) con l'autrice Susanna Mattiangeli, l'editore di Tunué Emanuele di Giorgi e la referente progetto scuola de Il Castoro Cristina Caponeri (moderati dalla libreria PensieRiBelli Lucca).

A scuola di fantasy... con Il drago in classe (02/11, ore 17:30-19:00). Un incontro gratuito per gli insegnanti per parlare di libri fantasy a scuola con Christian Antonini - autore di libri per ragazzi e adulti, Elena Carloni - Editor Giunti Ragazzi, la libraia Chiara Mozzone e le docenti Sonia Elisabetta Corvaglia e Lucia Perrucci.

ALLA SCOPERTA DELLA NONA ARTE

Una serie di incontri iniziati a maggio per scoprire insieme a insegnanti e classi il potere e la forza del fumetto promossi dalla libreria PensieriBelli, che sarà presente al festival con lo Spazio Uack! - Bookshop Powered By PensieRiBelli presso il Family Palace. E non mancheranno i laboratori in cui le classi potranno scoprire le curiosità del mondo del fumetto insieme a una serie di amatissimi autori e autrici e protagonisti delle graphic novel per i più giovani: Daniele Movarelli, Alice Coppini, Giorgio Salati, Christian Cornia, Gud, Enrico Marigonda, Gabriele Scarafia, Marco Greganti, Alessandro Giampaoletti, Brian Freschi, Enrico "Nebbioso" Martini, Loris De Marco, Emiliano Pagani, Fabrizio "Pluc" Di Nicola, Emanuele Apostoldis, Elena Ghezzo, Michela Peloso, Federico Appel, Sualzo, Silvia Vecchini, Beatrice Sacchi, Simona Atzori, Assia Petricelli, Sergio Riccardi, le autrici di "Fai rumore" (Il Castoro), Renald Hysi, Elena Rapa, Francesco Fioretti, Matteo Mancini, Francesco Niccolini, Icaro Tuttle, Mauro Falchetti, Luca Albanese, Caterina Costa.

SPAZIO AL DISEGNO CREATIVO E ALLA FANTASIA

Una serie di appuntamenti organizzati al Family Palace per imparare le diverse tecniche espressive, tra cui quelli promossi da Panini Comics legati ad alcune properties tra le più amate: Topolino Lab, il photo booth Io Barbie, Pokémon Lab, Disney Frozen Lab, Monster High Visual Art School, Impara a disegnare Spider-Man, Le nuove avventure di Spider-Man, Peppa Pig Lab, Spidey and his Amazing Friends. E ancora momenti dedicati ai cosplayer, la ruota della fortuna e tante altre attività.

Giunti che presenta la letteratura con i fumetti Disney e il laboratorio di disegno con Michela Frare, oltre al laboratorio W.I.T.C.H. - II cuore dell'amicizia. Tridimensional organizza una serie di appuntamenti imperdibili: Disegna Lampo! - 44 Gatti, Il gioco del fumetto - Pinocchio and Friends, Disegna le ali delle Winx - Winx Club, Disegna Pinocchio! - Pinocchio and Friends.

LA SOLIDARIETÀ NON HA ETÀ

Torna anche quest'anno la Pigotta Special Comics, nata dalla collaborazione tra Unicef, Lucca Comics & Games e Sergio Bonelli Editore. Dopo le pigotte di Dylan Dog, Zagor, Cico, Nathan Never e i personaggi di Dragonero, quest'anno sarà la volta di Julia. Tornano anche gli appuntamenti con Amnesty International, con laboratori e giochi dedicati ai diritti dei bambini.

TRA DINOSAURI E SCARPE MAGICHE, LELLI KELLY TORNA A LUCCA COMICS & GAMES

Il gruppo Lelli Kelly SpA sarà presente anche all'edizione di Lucca Comics & Games 2023 con uno stand misto Bull Boys, Lelli Kelly e Lorena Kay al Family Palace, il romanzo Lorena Kay e la Fabbrica delle Scarpe Magiche e il fumetto I Dinos di Bull Boys che sarà presentato in anteprima mondiale.