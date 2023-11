Lucca Comics & Games 2023: gli eventi da non perdere del 4 novembre

Veri fuoriclasse della narrativa fantasy incontreranno il pubblico nella giornata di sabato 4 novembre al Lucca Comics & Games 2023: l'autore bestselling Jonathan Stroud, creatore di Lockwood & Co (anche serie Netflix), svela i segreti della sua carriera (ore 10-12, Spazio Workshop Carducci).

E ancora l'autrice bestseller del New York Times Alexandra Bracken, per la prima volta in Italia per l'uscita del nuovo volume Silver in the bone, incontrerà lettori e lettrici in un esclusivo panel (ore 12:00, Auditorium San Girolamo). Anche Christelle Dabos, autrice della saga dell'Attraversaspecchi, è per la prima volta nel nostro Paese e sarà a Lucca per raccontarsi al pubblico italiano in occasione dell'uscita del suo nuovo romanzo Qui, solo Qui (ore 15:30, Auditorium del Suffragio).

Il mondo del fumetto continua a regalare emozionanti incontri con i grandi Maestri della Nona Arte, tra i quali il grande cartoonist italo-americano Don Rosa che racconterà una vita tra i paperi (ore 18:00, Sala Tobino) e Hiro Mashima, impegnato in uno showcase (ore 10:00, Auditorium San Francesco). E dal Giappone arriva anche Kan Takahama con le sue Storie nascoste (12:00, Salone dell'Arcivescovato). Assolutamente da non perdere l'appuntamento con Quanta Pazienza, signor Presidente!: a quarant'anni dall'uscita della raccolta Pertini e a 35 anni dalla morte del suo autore, Andrea Pazienza, ripercorriamo con Tanino Liberatore, Carlotta Vacchelli, Michele Ginevra Sandro Pertini, un personaggio che prima di diventare un fumetto - simpaticamente ribattezzato "Pert" dallo stesso Pazienza - è stato semplicemente il Presidente della Repubblica più amato dagli Italiani (ore 17:00, Auditorium San Girolamo).

Sul fronte autori e autrici italiani/e, Matteo Bussola ed Emilio Pilliu ci porteranno a scoprire la nuova serie manga di Einaudi Zeroventi (ore 10:30, Auditorium San Girolamo). Le commistioni tra scienza e fumetto e il loro rapporto nei decenni, sono raccontate con minuzia e ironia da Dario Bressanini nel panel Doctor Newtron. La scienza nel fumetto (ore 11:30-13:00, Auditorium del Suffragio). Per gli appassionati di serie crime noir, l'appuntamento è con 7 Crimini con Katja Centomo, Emanuele Sciarretta, Marco Caselli e Daniele Caluri (16:30-17:30, Arcivescovado). A cosa stanno lavorando, alcuni dei più famosi autori BAO? Lo scopriremo in Chiedimi se sono un fumettista felice con Eldo Yoshimizu, Flavia Biondi, Teresa Radice e Stefano Turconi e Jordi Lafebre (ore 17:30-19:00, Auditorium del Suffragio).

Per l'Area Movie, a cura di QMI, gli eventi cominciano alle 11:30 al Cinema Astra con Mimì. Il principe delle tenebre di Brando De Sica, che esordisce nel lungometraggio con un horror che unisce il romanzo di formazione alla storia d'amore, distribuito da Luce Cinecittà. Sempre all'Astra alle 12:30 Marcello Macchia - aka Maccio Capatonda - Danilo Carlani e Alessio Dogana saranno ospiti attesi di un panel dedicato al loro prossimo film, Il migliore dei mondi, la storia di un uomo comune del millennio digitale catapultato in un inaspettato viaggio analogico in arrivo presto su Prime Video. Si continua alle 18:00 col regista Enzo D'Alò che in dialogo con Simone Soranna presenta l'anteprima di Mary e lo Spirito di mezzanotte, tratto dal romanzo di Roddy Doyle La Gita di Mezzanotte (Guanda), è la storia di Mary e il suo rapporto speciale con sua nonna. Un racconto pieno di sentimento e ironia ambientato nella magia dell'Irlanda, che ha come protagoniste quattro generazioni di donne.

Proseguono senza sosta gli appuntamenti a tema videoludico. Molti gli eventi in programma il quarto giorno di Lucca Comics & Games 2023, tra tornei eSports, sfilate Cosplay, panel e approfondimenti. Mente creativa di casa SEGA, autore di pietre miliari come OutRun, After Burner, Virtua Fighter e Shenmue, Yu Suzuki porta la sua impareggiabile esperienza a Lucca C&G. Durante l'esclusivo panel Yu Suzuki: 40 anni di innovazione creativa (Villa Bottini, ore 11:30), il maestro ripercorrerà la sua avvincente carriera. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei videogiochi.

Continuano le sfide eSports targate Riot Games, il PG Nationals 2023 arriva a Lucca. Dalle 15:30, il palco centrale del Riot Stadium (Palatagliate) ospiterà le finali del League of Legend PG Nationals Off-Season. Dopo aver sbaragliato gli avversari, per i team italiani MACKO e DSYRE è giunta l'ora della verità: chi si aggiudicherà il titolo? Scopritelo seguendo dal vivo questa attesissima finale. Lo scontro sarà preceduto dall'immancabile Riot Games Cosplay Contest che celebrerà il 10° Anniversario italiano di League of Legends e la community di VALORANT.

La parola passa agli sviluppatori indie che durante Il salotto degli sviluppatori indipendenti: esperienze condivise tra Indie Games (Villa Bottini, ore 14:30) confronteranno le proprie esperienze offrendo un punto di vista inedito, lontano dalle dinamiche proprie delle grandi case produttrici.

Quali sono i confini del gaming? L'agenzia di comunicazione Hearts & Science, in partnership con Twitch, ha esplorato in profondità il fenomeno del gaming realizzando una ricerca ad hoc che individua le tendenze ad esso connesse. I risultati saranno mostrati e discussi in anteprima a Lucca C&G durante il panel 5 trends imperdibili sul gaming (Villa Bottini, ore 16:00). Tra gli ospiti: Antonio Jodice (CEO di MAGNET srl), Carlo Barone (Supervisor, Brand Management di Riot Games) e il content creator Giorgio Calandrelli, in arte Pow3r.

Alle 21:30 sul palco dell'Area Music la regina delle sigle Cristina D'Avena sarà la protagonista di "Sognando Creamy", un concerto unico e inedito che ci farà entrare nel mondo creato da Kazunori Itō e Yuko Kitagawa, permettendoci di riascoltare le canzoni del celebre anime. Ad accompagnarla saranno la DB rock band e un ensemble del conservatorio Luigi Boccherini di Lucca. Guest star d'eccezione sarà il maestro Paolo Barbieri che interpreterà live lo spettacolo con la sua arte unica e inimitabile. Aprirà lo spettacolo la scoppiettante performance di Chef Hiro che svelerà i segreti delle ricette del Creamy Crêpe, il famoso shop dei genitori di Yu-Creamy. La voce narrante dello spettacolo è affidata a Maurizio Merluzzo. La regia è firmata da Gianluca Del Carlo.