Luca Guadagnino ha diretto John C. Reilly e Alex Wolff in un corto natalizio per Zara

Luca Guadagnino è stato scelto dall'azienda di abbigliamento Zara per realizzare un corto natalizio e i protagonisti del progetto sono gli attori John C. Reilly e Alex Wolff.

Il progetto è intitolato O Night Divine e ha la durata di oltre 40 minuti, oltre a poter contare sulle musiche originali composte da Alberto Iglesias.

Al centro della trama ci sono alcuni personaggi che lavorano in un hotel o si ritrovano a frequentare gli spazi della prestigiosa struttura. Un giovane che si guadagna da vivere cantando per la strada riceve, da un Babbo Natale interpretato da John C. Reilly, come dono una carta di credito che gli permette di poter prenotare una stanza e godere tutti gli agi a sua disposizione.

Il ragazzo interpretato da Alex Wolff, tra una canzone natalizia e l'altra, festeggia un Natale davvero memorabile, come gli altri ospiti, compreso Babbo Natale che ci mette il suo zampino per aiutare il prossimo.

Nel cast del cortometraggio diretto da Luca Guadagnino per Zara ci sono anche Hailey Gates, già tra gli interpreti di Uncut Gems, Samia Benazzouz, Chloe Park, Valerio Santucci, Francesca Figus, Tania Hanyoung Park, e Shi Yang Shi.