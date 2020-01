Luca Barbareschi: "Da piccolo sono stato violentato da un prete"

Luca Barbareschi racconterà la terribile violenza sessuale subita da un prete durante la sua infanzia nella nuova puntata de La Confessione, il programma di Peter Gomez. Il direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma a confessare senza mezzi termini al direttore de Il Fatto Quotidiano degli abusi sessuali subiti quando era minorenne da parte di un religioso, suo insegnante di un istituto cattolico privato di Milano.

"In quegli anni ero solo - continua emozionato l'attore e regista - con delle voragini emotive e non potevo che attirare le attenzioni di chi ha delle malattie. E la pedofilia è una malattia terribile". Il giornalista chiede ad un Barbareschi ancora provato, quale fosse la sua condizione di allora e quali riflessi abbia avuto poi quella esperienza: "Non ricordo di essermi ribellato. Infatti questa è la cosa peggiore della pedofilia perché - conclude l'artista - chi ne è vittima si sente in colpa, pensa di essere stato lui stesso a creare quella situazione".

Ecco una clip dell'intervista a Luca Barbareschi:

Ospite di questa puntata anche la conduttrice storica Alda D'Eusanio.