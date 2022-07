L.Q. Jones è morto a 94 anni; era celebre per aver recitato ne Il mucchio selvaggio

L.Q. Jones è morto il 9 luglio 2022 a Los Angeles; era celebre per aver recitato ne Il mucchio selvaggio di Sam Peckinpah e in Casinò di Martin Scorsese.

Apprezzato caratterista di decine e decine di film, L.Q. Jones era noto soprattutto per aver interpretato i western di Sam Peckinpah, tra cui Il mucchio selvaggio e Pat Garrett e Billy Kid. Il decesso è avvenuto per cause naturali, come ha dichiarato il nipote Erté deGarces a The Hollywood Reporter.

L'attore texano ha interpretato anche il commissario della contea di Clark Pat Webb, nemesi di Robert De Niro, in Casinò (1995) di Martin Scorsese e il cantante country Chuck Akers in Radio America (2006) di Robert Altman, il suo ultimo ruolo. Si contano oltre 165 tra film e serie tv interpretate da Jones durante una carriera che ha attraversato più di cinque decenni.

Fondamentale la sua collaborazione con Sam Peckinpah. I due, infatti, hanno lavorato insieme anche ne la serie TV western La valle dell'oro, Sfida nell'Alta Sierra, Sierra Charriba e La ballata di Cable Hogue.