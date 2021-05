Love is in the air da oggi su Canale 5: le anticipazioni del 31 maggio 2021

Love is in the air è la nuova soap turca attesa al debutto oggi su Canale alle 15:30: ecco le anticipazioni della puntata del 31 maggio 2021.

Love is in the air è la nuovissima soap turca che approda oggi su Canale 5, a partire dalle 15:30, in prima visione per l'Italia. Le puntate, in onda dal lunedì al venerdì, saranno visibili in contemporanea anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Le anticipazioni del primo episodio, in onda oggi, lunedì 31 maggio 2021, ci portano subito al centro della storia: Eda sogna di diventare architetto paesaggista ma Serkan Bolat cancella i fondi per la borsa di studio che le avrebbe permesso di studiare in Italia. La ragazza, dopo un duro confronto con l'imprenditore, decide di vendicarsi vandalizzando la sua macchina.

Eda pensa di non essere vista ma, purtroppo per lei, nascosto dietro i vetri oscurati, Serkan è proprio all'interno dell'auto. Dopo un acceso confronto, Eda, in un impeto di rabbia, afferra un paio di manette dalla macchina e decide di ammanettarsi a lui, come mostra il promo che anticipa il primo episodio. Serkan ha un appuntamento importante e propone a Eda di accompagnarlo, promettendole che dopo l'incontro di lavoro andranno insieme da un fabbro che li libererà.

La trama

La giovane e bella Eda Yildiz, aspirante architetto, attribuisce all'attraente Serkan la colpa di aver dovuto rinunciare ad un'importante borsa di studio, l'occasione della sua vita. Serkan, per rimediare, le propone di fingersi la sua fidanzata per qualche mese, dietro lauto compenso, affinché lei possa riprendere gli studi e laurearsi. Questo strano sodalizio avrà risvolti inaspettati.

Il cast

L'attrice e modella Hande Ercel interpreta Eda Yildiz mentre Kerem Bürsin ricopre il ruolo di Serkan Bolat.

Nel cast ci sono anche Bige Onal, Evrim Dogan, Anil Ilter, Cagri Citanak, Elcin Afacan.