Love is in the air anticipazioni 9 giugno 2021, Aydan disperata: Eda e Serkan vogliono vivere insieme

Love is in the air torna mercoledì 9 giugno 2021 su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata. Le anticipazioni trovano mamma Aydan disperata per quello che sembrerebbe essere un nuovo proposito di Serkan.

La festa di finto fidanzamento non è andata come da previsioni. Eda è convinta di essersi legata, anche se per un breve periodo, a una sorta di robot senza sentimenti ma a fine serata Serkan la sorprende e si rivela più dolce di quanto lei si aspettasse. Eppure le sue convinzioni vengono stravolte ancora la mattina seguente quando Serkan la tratta con acredine.

Nel frattempo la terribile Aydan viene a sapere da Selin che Eda e Serkan hanno deciso di andare a vivere insieme. Risentita dal fatto che il figlio non l'abbia informata, e contraria alla sua relazione con Eda, la donna tenta di mettersi in contatto con lui per convincerlo a desistere dal suo proposito.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.