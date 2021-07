Love is in the air anticipazioni 8 luglio 2021: Selin e Ferit anticipano le nozze

Love is in the air torna domani, giovedì 8 luglio 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Selin e Ferit hanno deciso di anticipare le nozze, gettando Eda e Serkan nel panico.

Serkan si scusa con Eda regalandole un terrario. La ragazza lo perdona e i due riprendono il loro rapporto come da contratto. Hanno appena fatto pace, quando apprendono una notizia sconvolgente: Selin e Ferit si sposeranno la settimana seguente e, onde evitare che Serkan possa interferire in qualche modo, adottano l'idea di Ferit di partire l'indomani per l'Italia e di tornare a Istanbul solo il giorno prima del matrimonio. Serkan ed Eda entreranno in azione per cercare di impedire che questo avvenga.

Eda, sotto consiglio di Aydan, cambia stile e cerca di far ingelosire la promessa sposa. Intanto, Serkan propone a Selin di far firmare a Ferit un accordo prematrimoniale, per evitare un suo maggior coinvolgimento nella società. Per vincere la titubanza di Selin, Eda allora afferma di aver firmato anche lei lo stesso accordo prematrimoniale. Alla domanda di Selin sul perché i due abbiano un simile accordo, Eda coglie di sorpresa sia lei che Serkan rivelando che anche loro intendono sposarsi...

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.