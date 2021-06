Love is in the air anticipazioni 8 giugno 2021: una festa di fidanzamento da dimenticare per Eda

Love is in the air torna domani, martedì 8 giugno 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: per Eda e Serkan è arrivato il giorno della finta festa di fidanzamento.

Love is in the air torna martedì 8 giugno 2021 su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata. Le anticipazioni annunciano che la serata, nonostante studiata nei dettagli dai due protagonisti, sarà per entrambi molto più faticosa del previsto.

Il giorno del finto fidanzamento tra Eda e Serkan è arrivato, come mostra il promo dell'episodio 7, ma rischierà di trasformarsi in un vero e proprio incubo.

Eda, non ritenuta all'altezza del giovane imprenditore, nonostante abbia già chiarito con la "suocera" che si tratta solo di una strategia architettata a tavolino, si ritrova umiliata e dileggiata da Aydan e da altri invitati a causa della sua presunta inferiore estrazione socio-culturale.

Serkan, già alle prese con Kaan che, sul filo di lana, gli soffia un importante progetto di lavoro, deve anche sopportare l'assenza del padre.

Ayfer e Aydan che si punzecchiano stizzite, ma finalmente decidono di incontrarsi per appianare la questione del rapporto fra figlio e nipote.

Stranamente tutte queste difficoltà sembrano unire i due finti fidanzati...

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.