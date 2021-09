Love is in the air anticipazioni 7 settembre 2021: Balca riesce a ingannare sia Eda che Serkan

Love is in the air torna domani, martedì 7 settembre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata: Balca inganna Eda, che pensa di aver perso la scommessa, ma chi si sbaglia davvero è Serkan.

Love is in the air torna domani, martedì 7 settembre 2021 su Canale 5 nel nuovo slot orario delle 16:30 (prima di Pomeriggio Cinque) con la nuova puntata della settimana. Nelle anticipazioni Balca e la sua "guru" riescono a ingannare in un sol colpo sia Eda che Serkan.

In attesa del risultato di un'importante gara d'appalto, Engin è alle prese con le inquietudini di Piril riguardo a un matrimonio tradizionale con molti invitati, come mostra il promo dell'episodio 72.

Serkan invece è alle prese con l'intervista che, promossa da Balca, suscita gelosia in Eda; quest'ultima invita Serkan ad ammettere la sconfitta in merito alla scommessa riguardo le reali intenzioni di Balca nei suoi confronti. Eda sostiene che Balca abbia messo gli occhi su Serkan, lui sostiene il contrario.

Melek indaga sul misterioso "guru" che ispira le mosse di Balca, impegnata nella "conquista" di Serkan. Si tratta di Suzi. Che però, accortasi con Balca dei sospetti di Eda, decide di depistarla, millantando che Balca in realtà sia preoccupata per una vecchia storia d'amore che non saprebbe se troncare, o meno. Di conseguenza, Eda va da Serkan, e ammette di aver perso la scommessa. Così Serkan le dice che andranno a Parigi a cena insieme, così come deciso in caso di sua vittoria.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 circa. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.