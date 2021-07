Love is in the air anticipazioni 7 luglio 2021: ultimo giorno di fidanzamento per Eda e Serkan

Love is in the air torna domani, mercoledì 7 luglio 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: per Eda e Serkan è arrivato l'ultimo giorno di fidanzamento, come da contratto.

Serkan in un momento di tenerezza parla con sua madre e le offre il suo sostegno per aiutarla a superare il trauma per la morte del figlio e la sprona a parlare con lui. È l'ultimo giorno di "fidanzamento" tra Eda e Serkan. Serkan la passa a prendere e la porta in ufficio e tutti sperano che i due si siano riconciliati, ma Serkan in realtà non è mai riuscito a chiedere scusa alla ragazza e nemmeno quando si stanno per salutare definitivamente riesce ad aprire il suo cuore. Eda glielo fa notare manifestando tutto il suo disappunto.

Figen aiuta Ayfer a controllare la contabilità del vivaio. Aydan vuole scegliere la nuova segretaria di Alptekin e scarta tutte le ragazze giovani e carine. Il marito ne sceglierà una basandosi sul curriculum senza conoscerne l'età o tantomeno vederne la foto. Engin chiede a Ceren di aiutarlo a conquistare Piril e la ragazza si offre di aiutarlo a preparare una cena romantica per la sua fiamma.

