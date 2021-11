Love is in the air anticipazioni 5 novembre 2021: Serkan ricorda tutto ma Eda sta sposando Deniz

Love is in the air torna oggi, venerdì 5 novembre 2021, su Canale 5 alle 16:55 con la nuova puntata: Serkan ha recuperato la memoria ma Eda sta davvero sposando Deniz.

Love is in the air torna oggi, venerdì 5 novembre 2021, su Canale 5 alle 16:55 con una nuova puntata. Le anticipazioni annunciano una situazione al cardiopalma.

Seify tenta di consolare Aydan, in preda a un momento di sconforto a poche ore dal matrimonio di Eda e Deniz, come anticipa il promo dell'episodio 124. La donna dice poi a Eda quanto lei sia stata importante nella vita del figlio e quanto sia stata importante per lei stessa. Ormai Eda è come una figlia per lei, e il legame tra le donne sembra più forte che mai.

Serkan irrompe nel mezzo della cerimonia e confessa i suoi ricordi, ma si scopre che il matrimonio organizzato da Deniz è ufficiale e non una farsa. Aydan allora minaccia Deniz, che si scuserà davanti a tutti.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 circa, e, da qualche settimana, anche di sabato alle 15:40. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.