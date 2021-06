Love is in the air anticipazioni 4 giugno 2021: Eda conosce la terribile madre di Serkan

Love is in the air torna oggi, venerdì 4 giugno 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: scopriamo dalle anticipazioni che Eda sta per conoscere la terribile finta suocera.

Love is in the air torna venerdì 4 giugno 2021 su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata. Le anticipazioni annunciano un incontro, per Eda, con qualcuno che potrebbe darle filo da torcere.

La ragazza infatti, che visita per la prima volta la casa da sogno dell'imprenditore, come mostra il promo dell'episodio 5, incontra per la prima volta Aydan, la mamma di Serkan. La riunione di famiglia non va per il meglio, tra le due donne emergono subito grandi divergenze, ma quando Eda confessa che il fidanzamento è solo una finta, Aydan si tranquillizza.

Adesso per Eda c'è bisogno di un anello di fidanzamento, così lei si reca da un gioielliere e acquista un anello. Serkan però giudica il gioiello troppo modesto così accompagna la complice in una gioielleria molto raffinata e sceglie per lei un anello a forma di fiore. Eda, nonostante l'entusiasmo, precisa ancora una volta che restituirà l'anello appena la farsa cesserà di esistere.

Nel frattempo mamma Aydan è in fermento: deve organizzare una finta festa di fidanzamento per il figlio in sole 24 ore.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.