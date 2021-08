Love is in the air anticipazioni 4 agosto 2021: Eda perde la memoria

Love is in the air torna domani, mercoledì 4 agosto 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: in seguito a un incidente, Eda perde la memoria.

Love is in the air torna domani, mercoledì 4 agosto 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Le anticipazioni annunciano un incidente per Eda, che riuscirà a portare un po' di pace nel suo rapporto con Serkan.

Mentre tutti sono al campo base in attesa dei risultati delle prove, si accorgono che Eda non è con loro. Efe racconta che Eda era in auto con lui e che era voluta scendere dall'auto per fare una passeggiata. Viene dato l'allarme e tutti si mettono alla ricerca di Eda. Serkan dopo alcune ore di ricerche la trova svenuta dentro una buca. La porta da un medico e si rende contro che Eda non ricorda che hanno litigato e che continua a chiamarlo amore. Il medico inoltre spiega che tra poco Eda recupererà la memoria, ma che allo stesso tempo Serkan deve fare attenzione a non farla addormentare.

In tutto questo gli altri continuano a cercarla ma Serkan manda un messaggio a Ceren dal telefono di Eda pensando di tranquillizzarla ottenendo però l'effetto contrario. Serkan porta Eda al suo cottage estivo ma mentre sono in viaggio la ragazza riacquista la memoria e scatena una lite furibonda con Serkan in auto.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.