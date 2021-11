Love is in the air anticipazioni 30 novembre 2021, seconda stagione al via: Eda e Serkan lontani per 5 anni

Love is in the air torna domani, martedì 30 novembre 2021, su Canale 5 alle 16:55 con la nuova puntata, che segna anche l'inizio della seconda stagione: Eda e Serkan si ritrovano dopo 5 anni.

Love is in the air torna domani, martedì 30 novembre 2021, su Canale 5 alle 16:55 con una nuova puntata, che darà ufficialmente il via alla seconda stagione. Le anticipazioni ci svelano quello che accadrà a Eda e Serkan a distanza di 5 anni.

Cinque anni dopo, come annuncia il promo dell'episodio 144, Eda vive a Sile insieme a sua figlia Kiraz e lavora come architetta paesaggista per un hotel. Anche Ayfer e Melo lavorano nell'hotel, in un bar ristorante gestito dal loro amico Burak.

Dal canto suo, Serkan è riuscito a sconfiggere il tumore al cervello e continua a lavorare a Istanbul. Piril collabora con Serkan e gestisce il progetto di ristrutturazione dell'hotel di Sile, mentre Engin si occupa della casa del figlio Can. Mentre Serkan raggiunge Sile per partecipare a una riunione con il direttore dell'albergo al posto di Piril che ha avuto un imprevisto, si imbatte in una bambina che raccoglie le more da sola: Kiraz. Decide quindi di riportarla alla madre ma, dato che la bambina sostiene che a casa sua non ci sia nessuno, la porta con sè all'hotel. Finita la riunione, si ritrova davanti a Eda, ma inizialmente crede che si tratti di un'allucinazione. Imbarazzati, i due si abbracciano e si scambiano qualche parola, poi Serkan invita Eda a prendere un caffè.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:55 circa. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.