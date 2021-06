Love is in the air anticipazioni 30 giugno 2021: Serkan non accetta che Eda sia fuori dalla sua vita

Love is in the air torna domani, mercoledì 30 giugno 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Eda è decisa a restituire l'anello a Serkan ma lui non può accettare.

Love is in the air torna domani, mercoledì 30 giugno 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Le anticipazioni vedono Eda decisa a restituire l'anello quanto Serkan nel rifiutarlo.

Eda va da Serkan per restituirgli l'anello di fidanzamento, ma lui non lo accetta. La ragazza, furiosa, afferma di non volerlo vedere mai più.

Intanto, alla Art Life, si cerca di porre rimedio all'incidente del brevetto con il cliente americano. Lo studio di architettura avrà 24 ore per realizzare il prototipo del lampadario e per raccogliere tutta la documentazione relativa al progetto.

È allora che l'assenza di Eda si fa sentire: serve infatti la sua firma per poter accedere a molti dei documenti necessari. Engin dovrà quindi convincere Eda a presentarsi allo studio, assicurandole che Serkan non ci sarà perché impegnato in una lunga riunione. Tuttavia Serkan si presenterà allo studio proprio per incontrare Eda.

Nel frattempo, Ceren viene contattata dalla giornalista che ha divulgato il contratto tra Eda e Serkan, che è decisa a rivelarle l'identità del suo informatore.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.