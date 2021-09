Love is in the air anticipazioni 29 settembre 2021: Eda vuole risvegliare l'amore di Serkan

Love is in the air torna domani, mercoledì 29 settembre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata: il ritorno di Serkan fa nascere in Eda la volontà di riconquistarlo.

Eda è felice di ritrovare Serkan al suo risveglio, ma ben presto si rende conto che è solo un sogno, come mostra il promo dell'episodio 91.

Invece dopo due mesi dall'incidente aereo, e creduto disperso da tutti tranne che da Eda, Serkan torna mano nella mano con Selin nel suo ufficio. Al suo sorprendente arrivo, regna sovrano un misto fra gioia, stupore e incredulità da parte di tutti. Questo ovviamente è un duro colpo per Eda, la quale, però, non si da' per vinta e decide di ricominciare da zero per risvegliare l'amore che Serkan provava nei suoi confronti.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 circa. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.