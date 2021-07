Love is in the air anticipazioni 29 luglio 2021: i sospetti di Eda su Serkan

Love is in the air torna domani, giovedì 29 luglio 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Serkan nasconde un terribile segreto ma Eda comincia a nutrire sospetti.

Love is in the air torna domani, giovedì 29 luglio 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Le anticipazioni continuano a gettare ombre sul rapporto tra Eda e Serkan.

Eda ha un brutto presentimento: sente che Serkan le sta nascondendo qualcosa. Intanto, Serkan è combattuto e non sa come raccontare a Eda dell'incidente dei suoi genitori, causato da un'imperizia del padre Alptekin tanti anni prima, come anticipa il promo del nuovo episodio.

Efe, il nuovo socio della holding, organizza un brunch. Tutti si ritrovano in una bella sala e, per tutta la durata dell'evento, Efe e Serkan si provocano.

Intanto, Ceren scopre da Ferit di essere stata proposta come avvocato della holding: inizialmente si arrabbia, ma poi si scusa. La complicità tra i due, seduti accanto a tavola, provoca la curiosità delle amiche e la gelosia di Selin, che poco prima, aiutata da Eda, ha distrutto il suo abito da sposa. Sempre a tavola, Engin e Piril cercano di non far capire agli altri cosa è successo tra loro, ma Serkan se ne rende conto.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.