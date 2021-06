Love is in the air anticipazioni 29 giugno 2021: Serkan accusa Eda di essere una ladra

Love is in the air torna domani, martedì 29 giugno 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Serkan scopre del brevetto ma incolpa, per quanto successo, la persona sbagliata.

Love is in the air torna domani, martedì 29 giugno 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Le anticipazioni annunciano la rottura dell'idillio tra Eda e Serkan, esattamente come pianificato da Kaan.

Serkan scopre insieme al suo team che il design originale del lampadario che aveva creato e già venduto è stato rubato da Kaan. Il suo acerrimo nemico non si è fermato qui: ha fatto produrre l'oggetto in questione da una fabbrica e immettere sul mercato per screditare l'avversario.

Serkan accusa non solo il colpo ma anche la persona sbagliata, la sua fidanzata, a cui aveva affidato il fascicolo contenete i disegni originali perché andasse a registrarli all'ufficio brevetti.

Eda, umiliata, scappa via in lacrime, lasciando tutti scossi per quanto accaduto ma anche per il comportamento di Serkan: nessuno infatti crede Eda capace di una cosa simile.

Lei dal canto suo si confida con le sue amiche e soprattutto con Ceren. Dopo una notte di riflessioni, Eda decide di andare da Serkan per restituirgli l'anello di fidanzamento.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.