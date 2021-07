Love is in the air anticipazioni 28 luglio 2021: Serkan nasconde a Eda un segreto terribile

Love is in the air torna domani, mercoledì 28 luglio 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Serkan sta nascondendo a Eda una terribile verità.

Love is in the air torna domani, mercoledì 28 luglio 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Le anticipazioni parlano dell'angoscia di Serkan, che sa di dover confessare qualcosa di terribile all'amata Eda.

Efe, sapendo che Serkan nutre una certa diffidenza nei suoi confronti, organizza un incontro con tutti i collaboratori per festeggiare la sua entrata nell'azionariato della Holding, come anticipa il promo dell'episodio 43.

Nel frattempo, Serkan vorrebbe confessare a Eda chi è il vero responsabile della morte dei suoi genitori, ma non ne trova il coraggio. Engin porta Piril a giocare a bowling con gli amici dei tempi dell'università. La ragazza, dapprima contraria, si diverte un mondo.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.