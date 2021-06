Love is in the air anticipazioni 28 giugno 2021: Serkan finisce a cena con Selin

Love is in the air torna domani, lunedì 28 giugno 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Serkan finisce a cena con Selin ma i suoi pensieri ormai sono tutti per Eda.

Love is in the air torna domani, lunedì 28 giugno 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Le anticipazioni sembrano togliere ormai ogni speranza a Selin, nonostante le apparenze?

Nel giorno del compleanno di Serkan, Eda gli organizza una cena di lavoro con Selin. Serkan ci resta male e racconta ad Engin che Eda ha organizzato una cena di lavoro per lui e Selin proprio la sera del suo compleanno, come anticipa il promo dell'episodio 21. Eda intanto confessa alle amiche che la sua è una specie di messa alla prova. Poco dopo l'imprenditore si allontana dalla cena con Selin e raggiunge Eda in un ristorante. Finiscono la serata insieme ed Eda consegna a Serkan il suo regalo: un mappamondo.

Il giorno dopo si recheranno presso la tenuta la cui ristrutturazione paesaggistica sarà affidata a Eda, coadiuvata dalla signora Idil, una famosa architetta paesaggista. Ma Eda decide di andare con la sua vecchia auto, dal momento che ha deciso di tenere lontano Serkan per la paura di innamorarsene. E finisce che Serkan deve tornare a prenderla, perché l'auto si è rotta.

Melek ingenuamente comincia a rivelare a Kaan i segreti dell'azienda.

