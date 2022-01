Love is in the air anticipazioni 26 gennaio 2022: la verità su Kemal e Serkan

Love is in the air torna domani, mercoledì 26 gennaio 2022, su Canale 5 alle 16:55 con la nuova puntata: Aydan scopre la verità su ciò che lega Kemal a Serkan.

Kemal si trasferisce a casa di Aydan, la quale, attanagliata da mille dubbi, riceve finalmente i risultati delle analisi genetiche: Kemal è il padre biologico di Serkan.

Sempre a casa Bolat, Kerem è scontento del suo lavoro per Serkan, ma Pina insiste e lo convince a portare i suoi disegni all'architetto. Dal canto suo, Piril decide di pedinare Engin per scoprire se ha un'amante; in realtà scopre che il marito sta mettendo su un'attività di catering in segreto.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:55 circa. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.