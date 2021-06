Love is in the air anticipazioni 25 giugno 2021: Kaan gioca sporco con Eda e Melek

Love is in the air torna oggi, venerdì 25 giugno 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Kaan, sfruttando l'ingenuità e i sentimenti di Melek, mette nei guai Eda.

Love is in the air torna oggi, venerdì 25 giugno 2021 su Canale 5 alle 15:35 con l'ultima puntata della settimana. Le anticipazioni però sono assolutamente sfavorevoli alla bella protagonista.

Figen ha salvato ancora una volta Eda aiutandola con il brevetto, come mostra il promo dell'episodio 20.

Kaan amoreggia con Melek e si fa invitare a pranzo a casa di lei, dove trova il brevetto che Eda deve riportare a Serkan. Lo fotografa e si accorda con un produttore per avviare la realizzazione di pezzi simili.

Ceren subissa Eda di domande in seguito alla lettura di un biglietto d'amore che Eda ha scritto a Selin da parte di Serkan. Eda crolla e le racconta la verità.

A proposito del biglietto: Selin lo apprezza così tanto che chiede a Eda di fissarle una cena con Serkan, che dovrebbe svolgersi proprio nel giorno del compleanno del giovane imprenditore...

Alptekin fa un discorso a Selin, spiegandole l'importanza del ruolo che riveste nella società e perchè è importante che lei continui a esserci, cercando di non lasciarsi influenzare da chi ha intorno.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.