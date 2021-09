Love is in the air anticipazioni 24 settembre 2021: Eda e Serkan non sono pronti per diventare marito e moglie

Love is in the air torna domani, venerdì 24 settembre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata: Eda e Serkan cominciano a pensare di non essere ancora pronti per il matrimonio.

Love is in the air torna domani, venerdì 24 settembre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con la nuova puntata della settimana. Le anticipazioni mettono alla prova la pazienza e la determinazione di Eda e Serkan.

Serkan e Eda, dopo aver assistito ed equivocato una telefonata, si ritengono vicendevolmente stanchi e non pronti per il matrimonio. Un viaggio programmato da Ferit Engin e Serkan per l'estate successiva al matrimonio di quest'ultimo, rende furiosa Piril, come anticipa il promo dell'episodio 86. Serkan, Erdem, Engin e Ferit sono andati a festeggiare l'addio al celibato di Serkan a Sapanca, mentre Eda, Ceren e Piril sono a casa, arrabbiate per le recenti liti con i loro compagni e insospettite dal loro viaggio.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 circa. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.