Love is in the air anticipazioni 23 ottobre 2021: Selin gioca sporco e imbroglia Serkan

Love is in the air torna domani, sabato 23 ottobre 2021, su Canale 5 alle 15:40 con una nuova puntata. Le anticipazioni svelano il piano di Selin, che prova a incastrare Serkan con l'inganno.

Eda e Serkan si riavvicinano sempre di più, e i due vengono visti da Selin mentre si divertono a comporre un terrario insieme. Presa dalla gelosia, Selin, pur di attirare l'attenzione di Serkan, simula un incidente in macchina e fa in modo che il fidanzato si prenda cura di lei. Il giorno seguente, all'Art Life, il piano di Eda per far ingelosire Serkan sembra dare i suoi frutti e l'architetto chiede una mano a Melo e Ceren per organizzare una cena a sorpresa a Eda.

