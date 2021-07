Love is in the air anticipazioni 23 luglio 2021: arriva Efe Akman e ora Serkan ha un nuovo nemico

Love is in the air torna domani, venerdì 23 luglio 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: fa il suo ingresso Efe Akman, nuovo rivale, non solo lavorativo, di Serkan.

Love is in the air torna domani, venerdì 23 luglio 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Le anticipazioni annunciano l'arrivo di un nuovo rivale per Serkan.

Selin raccoglie i cocci della sua vita e riceve il supporto di Melek, come anticipa il promo dell'episodio 40. Intanto, la notizia della vendita delle azioni si diffonde rapidamente ad Art Life, generando non pochi fraintendimenti.

Il nuovo socio della holding, Efe Akman, che arriva per formalizzare la cessione, suscita l'interesse di Leyla e di Melek, ma anche l'antipatia di Serkan, soprattutto per la vicinanza a Eda.

Alptekin riceve le attenzioni, talvolta opprimenti, della moglie che, a distanza, fa sistemare al meglio la stanza del marito. Ayfer va a trovare Aydan per offrirle un po' di sostegno ma, a causa di un malinteso, scopre che Eda e Serkan stanno realmente insieme. Le due donne sono contrarie alla relazione.

Intanto Selin è costretta a fare buon viso a cattivo gioco e a lavorare con Ferit ad Art Life. Ceren e Ferit si incontrano per caso e chiacchierano un po', ignorando che Selin li sta osservando.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.