Love is in the air anticipazioni 23 giugno 2021: Serkan confida a Eda il suo segreto

Love is in the air torna domani, mercoledì 23 giugno 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Eda riesce a farsi raccontare da Serkan quale segreto si nasconda dietro al 19 agosto.

Love is in the air torna mercoledì 23 giugno 2021 su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata. Le anticipazioni trovano Eda e Serkan sempre più in sintonia, tanto che lei riesce a farsi confidare un segreto che nessuno conosce.

I lavori per portare a termine la ristrutturazione e l'arredamento della villa che ospiterà Sevda Gulensoy proseguono spediti, come anticipa il promo dell'episodio 18.

Eda dovrà fermarsi a lavorare per tutta la notte e Serkan decide di fermarsi con lei. La ragazza ne approfitta per soddisfare una curiosità: qual è il mistero del 19 agisto? Serkan decide così di condividere con lei una tenera e triste storia: ha perso un fratello che amava moltissimo, che il 19 agosto gli aveva regalato una chitarra e si era fatto promettere che ogni anno in quella data sarebbe andato a suonarla nel luogo che Eda ancora ignora.

Dopo la confessione i due trascorrono la notte insieme nella villa.

Quando arriva Sevda, grazie a un aereo privato che le ha messo a disposizione Serkan, non trova di suo gradimento la casa e si rifiuta di restare, annullando così il concerto. Per fortuna Eda, con qualche stratagemma, riuscirà a convincerla a restare e a esibirsi.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.