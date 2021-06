Love is in the air anticipazioni 22 giugno 2021: Eda mette i dipendenti della Art Life contro Serkan

Love is in the air torna domani, martedì 22 giugno 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Eda metterà tutti contro Serkan!

Love is in the air torna martedì 22 giugno 2021 su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata. Le anticipazioni prospettano una rivolta interna alla Art Life per colpa di Eda.

La Yildiz infatti convince alcune persone dello studio ad aiutarla nell'impresa impossibile di ristrutturare la casa dove soggiornerà Sevda in sole 48 ore. Serkan, dal canto suo, non vuole assolutamente accettare perchè il tempo non gioca a loro favore e le richieste della cantante sono tante, alcune assurde.

Eda è testarda e vuole dimostrare a tutti, soprattutto a Serkan, che è capace di portare a termine l'impresa. Il manager di Sevda è stato chiaro però: o le 120 richieste di Sevda saranno accontentate o il concerto verrà annullato.

In uno slancio di entusiasmo, i dipendenti della Art Life decidono, andando contro il loro capo, di aiutare Eda nell'impresa quasi impossibile.

Serkan, pur completamene in disaccordo con la Yildiz, viste le difficoltà crescenti del lavoro, si presenta alla villa con una squadra di supporto, nella speranza di vincere la sfida con il tempo.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.