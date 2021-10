Love is in the air anticipazioni 21 ottobre 2021, Serkan confessa: è ancora innamorato di Eda!

Love is in the air torna domani, giovedì 21 ottobre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con la nuova puntata: Serkan confessa a Engin di amare ancora follemente Eda.

Love is in the air torna domani, giovedì 21 ottobre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata. Le anticipazioni sono all'insegna del romanticismo: Serkan infatti deve ammettere di amare Eda alla follia.

Piril è incinta e gli ormoni della gravidanza le causano continui cambiamenti d'umore che mettono a dura prova la pazienza di Engin che, però, riesce sempre a ricondurla alla ragione.

Serkan ha ceduto parte delle sue azioni a Selin, provocando il disappunto di Eda, che ha visto, per la medesima ragione, anche incrinare il suo rapporto con Ceren.

Il tutto porta Eda e Serkan a scontrarsi violentemente ma il Bolat ormai non può più negarlo: deve confessare a Engin di amare ancora quella donna.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 circa, e, da qualche settimana, anche di sabato alle 15:40. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.