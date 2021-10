Love is in the air anticipazioni 20 ottobre 2021: Ceren ha tradito la fiducia di Eda?

Love is in the air torna oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con la nuova puntata: Ceren ha tradito la fiducia di Eda.

Selin si appresta a spegnere le candeline della torta di compleanno, quando si scopre che Eda si è persa. Tutti allora vanno in cerca della ragazza, lasciando da sola la festeggiata che, in un momento di rabbia, distrugge il tavolo della festa e bacia Deniz, giunto in suo soccorso per cercare di calmarla. Intanto Eda, che è nel bosco alla ricerca della collana con l'anello di Serkan, cade e si fa male al ginocchio. Serkan la trova, la prende in braccio e la porta in una baita disabitata. Qui i due parlano a lungo della loro storia, poi si addormentano abbracciati su un divano, come mostra il promo dell'episodio 110, e così vengono sorpresi da Deniz e Selin, che va su tutte le furie.

Il giorno seguente in ufficio, Serkan convoca una riunione e, davanti a un'Eda incredula, cede il 5% delle sue azioni a Selin che, dopo un primo momento di titubanza, accetta. Eda allora scopre che Ceren era al corrente di tutto questo, ma non le aveva detto niente; la loro amicizia si incrina sempre di più.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 circa, e, da qualche settimana, anche di sabato alle 15:40. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.