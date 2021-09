Love is in the air anticipazioni 17 settembre 2021: Eda disposta a tutto per difendere Serkan

Love is in the air torna domani, venerdì 17 settembre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata: Eda è disposta a difendere Serkan a ogni costo ma cade in un altro tranello di Semiha.

Semiha ha costretto Eda a lasciare Serkan, ma lei non intende arrendersi e passa al contrattacco. Si dice intenzionata a riallacciare i rapporti con la nonna e così la convince a sostenere Serkan e recedere dal contratto stipulato con signor Melih. Accetta di continuare lei il progetto, ma anche questo è un pretesto per tenere Semiha sotto controllo. Infatti, scopre che la nonna ha richiesto dei documenti top secret a un suo scagnozzo e intuisce che lo scopo è infangare Serkan. Decide, così, di intrufolarsi in casa sua, mentre la donna è fuori a cena, per sottrarle la busta gialla in cui sono conservati i documenti. Ma Eda e Melek non fanno in tempo a entrare che vengono colte in flagrante da Tahir. Semiha ne approfitta per portare la nipote a cena con lei: una cena orchestrata per far credere a Eda che Serkan e Balca abbiano un appuntamento romantico. Eda ci casca e concede un ballo al signore Melih ma con il solo scopo di ingelosire il Bolat, come anticipa il promo dell'episodio 80.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 circa. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.