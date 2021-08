Love is in the air anticipazioni 17 agosto 2021: Aydan non si rassegna alla rottura tra Eda e Serkan

Love is in the air torna domani, martedì 17 agosto 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Aydan tenta il tutto per tutto con Eda.

Love is in the air torna domani, martedì 17 agosto 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Dalle anticipazioni scopriamo che qualcuno non si rassegna alla rottura tra Eda e Serkan.

La separazione tra i due ragazzi sembra irreversibile, ma Aydan vuole indagare più a fondo. Spera che i due si amino ancora e che decidano, col suo aiuto, di tornare insieme. A questo scopo, chiede a Eda di accompagnarla fuori casa e le racconta il passato di sofferenze di suo figlio e di quanto sia radicato il lui il pensiero che chiunque lo ami prima o poi lo lascerà e che è proprio per questo pensiero e per il desiderio di sfuggire al dolore dell'abbandono che lui l'ha lasciata. Ma la ragazza non sembra convinta.

Intanto, durante la cena a casa sua, zia Ayfer cerca di conoscere meglio Ferit, come anticipa il promo dell'episodio 57.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.