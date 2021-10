Love is in the air anticipazioni 16 ottobre 2021: un bacio tra Eda e Serkan riaccende le speranze!

Love is in the air torna domani, sabato 16 ottobre 2021, su Canale 5 alle 15:40 con la nuova puntata: Serkan bacia Eda!

Love is in the air torna domani, sabato 16 ottobre 2021, su Canale 5 alle 15:40 con una nuova puntata. Le anticipazioni non potrebbero essere più promettenti per Eda: Serkan la bacia.

Eda, preoccupata per il poco tempo a disposizione (ha solo una settimana per far tornare la memoria a Serkan) passeggia per la città ed entra nella sua caffetteria preferita dove, seduto al loro tavolo, trova Serkan, come mostra il promo dell'episodio 107. È arrivato lì casualmente, non ricorda cosa quel luogo rappresenti per lui, sa solo che lì si sente in pace. Il giorno successivo, mentre i due si apprestano a ricevere il signor Yildirim, si baciano in ufficio e Selin intuisce che il loro amore sta riaffiorando.

Il cliente invita lo staff della Art Life nel suo albergo dopo la presentazione prevista per il giorno successivo.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 circa, e, da qualche settimana, anche di sabato alle 15:40. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.