Love is in the air anticipazioni 16 giugno 2021: il segreto di Serkan finisce nelle mani di Kaan

Love is in the air torna mercoledì 16 giugno 2021 su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata. Le anticipazioni mettono in grave pericolo il segreto di Eda e Serkan.

I due, che fingono di vivere insieme a casa di lui, si preparano per accogliere a cena Selin e Ferit. Eda non trova la scatola con i suoi vestiti e chiama Melò per chiederle che fine abbia fatto. Melò, che è in compagnia di Kaan, le dice che chiederà a Erdem, la quale va a cercare la scatola nel giardino di casa di Eda ed è così che Zia Ayfer viene a sapere che Eda si sta trasferendo a casa di Serkan.

Selin non crede a questa convivenza e fa di tutto per trovare tracce in casa di Serkan per dimostrare che non può essere vero: con lei non aveva mai voluto fare questo passo. Curiosando però trova l'accordo di fidanzamento! Che per una serie di coincidenze finirà nelle nelle mani di Kaan per mezzo di Ferit. Il giorno successivo alla cena, Serkan, Eda, Ferit, Selin, Engin e Piril partono per Antalya.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.