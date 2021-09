Love is in the air anticipazioni 15 settembre 2021: Semiha aiuta Serkan ma a un prezzo altissimo per Eda

Love is in the air torna domani, mercoledì 15 settembre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata: Semiha aiuta Serkan, come promesso, ma Eda fatica a tener fede agli accordi.

Love is in the air torna domani, mercoledì 15 settembre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con la nuova puntata della settimana. Nelle anticipazioni Eda rischia di non rispettare la promessa fatta a Semiha.

Lo chef Alexander, corteggiato da Ayfer e Aydan, invita a cena entrambe che però sono all'oscuro una dell'invito dell'altra, con esisti esilaranti. Semiha, che ha promesso a Eda di risollevare le sorti di Serkan dopo che questi è finito agli arresti, fa la sua mossa procurando allo studio un cliente prestigioso, il petroliere Melih. In cambio Eda dovrà allontanarsi da Serkan ma la ragazza non trova il coraggio di dirglielo, e Serkan rischia di renderle ancora più difficile la cosa, come anticipa il promo dell'episodio 78.

Intanto Engin invita tutta la squadra dello studio a casa sua ma Piril, colta di sorpresa e impreparata, va nel panico.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 circa. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.