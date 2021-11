Love is in the air anticipazioni 13 novembre 2021: Eda rifiuta la proposta di matrimonio di Serkan!

Love is in the air torna oggi, sabato 13 novembre 2021, su Canale 5 alle 15:48 con la nuova puntata: Eda rifiuta la proposta di matrimonio di Serkan per via di Selin.

Love is in the air torna oggi, sabato 13 novembre 2021, su Canale 5 alle 15:48 con una nuova puntata. Le anticipazioni non smorzano la tensione tra il Bolat ed Eda, che rifiuterà la sua proposta di matrimonio.

Eda arriva alla festa di Art Life e Serkan le chiede di sposarlo. Lei, ritenendo ingiusto accettare la sua proposta di matrimonio prima che lui sappia di aspettare un figlio da Selin, rifiuta.

Serkan, innamoratosi di Eda per la seconda volta, le dichiara ancora il suo amore ma non riesce a capire perché lei abbia rifiutato la sua proposta di matrimonio. Chiede spiegazioni a Selin: sarà stata lei a dire o fare qualcosa che ha portato Eda a dirgli di no?

Nel frattempo Aydan, corteggiata con insistenza da Kemal e dispiaciuta del no di Eda a Serkan, sfoga la sua rabbia contro Kemal, prendendo a pugni la sua foto messa su un sacco da pugilato. Eda è disperata, così per calmarla, Melo e Ceren prendono un caffè con lei.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 circa, e, da qualche settimana, anche di sabato alle 15:40. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.