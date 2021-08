Love is in the air anticipazioni 13 agosto 2021: Engin e Piril costretti a confessare il loro segreto

Love is in the air torna oggi, venerdì 13 agosto 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Engin e Piril non riusciranno più a nascondersi.

Love is in the air torna oggi, venerdì 13 agosto 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Dalle anticipazioni scopriamo che Engin e Piril dovranno uscire allo scoperto.

All'Art Life sono in corso le indagini per capire chi ha cercato di incastrare Serkan, modificando il progetto per la ristrutturazione del tetto della proprietà dei coniugi Kafescioglu, che è crollato. Eda non riesce a comprendere il motivo per cui Serkan si ostini a difendere ancora Selin, come anticipa il promo dell'episodio 55.

Engin, Piril e gli altri controllano i video di sorveglianza della stanza con la stampante e così facendo, tutti scoprono che Erdem dorme in ufficio, ma soprattutto tutti vengono a sapere della relazione tra Engin e Piril, ripresi mentre si baciano.

Piril, stressata per l'accaduto, viene tranquillizzata da Engin, che le chiede di andare a vivere insieme a lui. Nel frattempo, Ayfer, che ha scoperto che la sua collaborazione con la signora Idil è merito di Serkan, si reca allo studio e chiede all'architetto di lasciar stare sua nipote. Intanto, Eda ha ricominciato l'università. Dopo il primo giorno di lezioni, si ferma in biblioteca per studiare e lì si imbatte in Serkan, che finge di essere entrato per cercare un libro.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.