Love is in the air anticipazioni 12 novembre 2021: Selin è incinta, il figlio è di Serkan!

Love is in the air torna domani, venerdì 12 novembre 2021, su Canale 5 alle 16:55 con una nuova puntata. Le anticipazioni rischiano di compromettere per sempre il rapporto tra Eda e Serkan: Selin infatti è incinta e il padre del bambino...

Serkan si prepara a fare la proposta a Eda durante la festa ad Art Life, alla quale Eda ha invitato anche Kemal. Melo, venuta a sapere che Selin è incinta, lo confessa a Eda prima della festa. Eda va da Selin per accertarsi della scioccante notizia. Selin ammette di essere incinta di Serkan, ma le dice di volersene andare senza fargli sapere nulla.

Nel frattempo Ayfer è sempre più preoccupata per il comportamento di Eda, come anticipa il promo dell'episodio 130.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 circa, e, da qualche settimana, anche di sabato alle 15:40. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.