Love is in the air anticipazioni 10 giugno 2021: Selin gelosa di Serkan?

Love is in the air torna giovedì 10 giugno 2021 su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata. Le anticipazioni sembrano portare Serkan vicino al suo intento di far ingelosire l'ex fidanzata.

Aydan viene a sapere che Eda ha portato via alcuni scatoloni da casa di Serkan e pensa che la ragazza voglia effettivamente trasferirsi a casa del figlio. La signora Bolat chiama immediatamente Ayfer per ricevere supporto nella difficile situazione ma, nonostante questa non riesca a comprendere fino in fondo il comportamento della nipote, la difende dalle grinfie della "suocera". Kaan intanto si reca nel negozio dove lavora Melo e riesce nel suo intento: far colpo sull'amica di Eda per arrivare a Serkan. La ragazza, galvanizzata dalle parole dell'uomo, decide che è arrivato il momento di lasciare il lavoro al negozio.

Serkan intanto continua a trattare rudemente Eda per ristabilire le distanze ma poi decide di andare a trovarla per una passeggiata chiarificatrice.

Selin, allarmata dalla velocità con cui Eda sembra essersi introdotta nella vita del suo ex fidanzato, gli telefona, ingelosita, e comunica di avere necessità di un confronto chiarificatore.

