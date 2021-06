Love is in the air anticipazioni 1° luglio 2021: Eda si licenzia e abbandona Serkan

Love is in the air torna domani, giovedì 1° luglio 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Eda, dopo lo scandalo dei brevetti, decide di licenziarsi.

Love is in the air torna domani, giovedì 1° luglio 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Le anticipazioni prospettano ancora burrasca tra Serkan ed Eda, che vuole lasciarsi tutto alle spalle.

Dopo la lite tra Serkan ed Eda per la fuga di informazioni riguardanti l'azienda, la giovane decide di licenziarsi e chiudere definitivamente ogni rapporto con Serkan, ma lui riesce a intercettarla mentre lascia l'ufficio, come anticipa il promo dell'episodio 24, e nasce una nuova discussione. Serkan vorrebbe potersi fidare, ma può farlo solo a patto che lei gli consegni una prova schiacciante della sua innocenza.

Ceren, nel frattempo, ha incontrato la giornalista responsabile della fuga di notizie. La donna sembrava pronta a rivelare la fonte delle sue informazioni, ma con l'arrivo di Selin, cambia versione e sostiene di aver trovato la documentazione incriminata rovistando nell'immondizia. Anche Fifi si è data da fare, grazie alle sue conoscenze è riuscita a ottenere le registrazioni delle telecamere di sicurezza del giorno in cui con Eda sono andate dal notaio. Dalle immagini non risultano scambi di documenti con terzi.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.