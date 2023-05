Love Club: Prime Video svela il trailer e la data di uscita della nuova serie antologica

Prime Video ha appena diffuso il trailer e la data di uscita della nuova serie antologica Love Club, scritta da Silvia Di Gregorio, Bex Gunther e Denise Santoro insieme a Veronica Galli e Tommaso Triolo per la regia di Mario Piredda. Love Club mette in scena le complicate vite amorose e amicali di quattro ragazzi impegnati a lottare per conquistare il proprio spazio nel mondo, interpretati da attori emergenti, alcuni dei quali per la prima volta sullo schermo: Veronique Charlotte, Alessio Lu, Ester Pantano, Rodrigo Robbiati.

Prodotta da Tempesta, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, per Prime Video, la serie composta da 4 episodi sarà disponibile dal 20 giugno 2023. Il 16 giugno al Teatro Studio Melato di Milano saranno presentati i primi episodi di Love Club in anteprima esclusiva al 37° MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer, nell'ambito del MIXUP4PRIDE, il calendario di iniziative che dal 10 al 18 giugno anticipa il festival di fine settembre in occasione del Pride di Milano del 17 giugno.

In una Milano periferica e inedita, un locale frequentato dalla comunità queer rischia di chiudere per problemi economici. Le vite di Luz, Tim, Rose e Zhang, che orbitano tutte attorno al Love Club, si sfiorano in un percorso che li vedrà affrontare le loro paure più grandi.

Riuscirà Luz a vivere la storia con Roberta senza il timore di perdere la propria indipendenza? Mentre la malattia mentale è per Tim un ostacolo al suo sogno di fare il DJ, e Rose deve ritrovare il coraggio di cantare su un palco, Zhang sogna di esibirsi in drag ma per farlo deve trovare la forza di affrontare un compagno violento. A fare da palcoscenico alle loro vite, il Love Club: un luogo dove sesso, amore e amicizia si esprimono con traiettorie impreviste e senza regole di genere.