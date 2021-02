Lost and Found: Gina Rodriguez e Zachary Levi star della commedia di Steve Pink

Gina Rodriguez e Zachary Levi saranno i protagonisti di Lost and Found, una nuova commedia prodotta da Amazon Studios che verrà diretta da Steve Pink.

Il progetto, per ora, non ha una data prevista per il debutto e non è stato svelato quando inizieranno le riprese.

Lost and Found è stato scritto da Steve Pink (Hot Tube Machine) e Jeff Morris e racconterà la storia di una giovane determinata, che lavora come avvocato, e un fuorilegge solitario che sono obbligati a unire le forze per trovare un tesoro a lungo nascosto in fondo al fiume Mississippi.

Gina Rodriguez, che sarà coinvolta anche come produttrice tramite la sua I Can and I Will Productions, reciterà accanto a Zachary Levi.

L'attrice ha recentemente recitato nel lungometraggio Kajillionaire e Someone Great, mentre il protagonista di Shazam! sarà impegnato nei prossimi mesi in moltissimi progetti tra cui Unbreakable Boy, American Underdog: The Kurt Warner Story e Undercover, che verrà realizzato proprio da Pink. Il regista, in questi mesi ha avuto occasione di parlare a lungo con Levi dei progetti che vorrebbero realizzare. Zachary e Steve hanno quindi scoperto che entrambi volevano riportare sugli schermi l'atmosfera delle commedie romantiche piene d'azione degli anni '80 e hanno coinvolto Gina, da tempo amica dell'ex star di Chuck, e Morris che, insieme al filmmaker, ha sviluppato le idee emerse durante lunghe conversazioni.