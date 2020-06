Loris Meliconi: è morto il portiere che inventò il telecomando

Loris Meliconi è morto a 90 anni: ex portiere della Pistoiese, era conosciuto da tutti come colui che aveva inventato il guscio salva telecomando.

É morto, all'età di 90 anni, Loris Meliconi, ex portiere della Pistoiese e famoso per aver inventato il guscio salva telecomando. Il prodotto diventò famoso grazie ad una pubblicità in cui lo si vedeva rimbalzare, mettendo fine all'era dei telecomandi tenuti insieme dallo scotch.

Prima di entrare nel campo dell'industria e delle innovazioni, Loris Meliconi aveva giocato come portiere nelle file della squadra giovanile del Bologna e fino a 32 anni aveva difeso la porta della Pistoiese in serie C, da giovane era stato convocato nella Nazionale U21.

Smessi i panni del portiere Loris Meliconi divenne il patron dell'omonima azienda di Granarolo Emilia, la Meliconi aveva come fine quello di creare prodotti innovativi ma allo steso tempo di qualità. Oltre al guscio salva telecomando, che rappresentò una piccola svolta per i nostri televisori, il marchio Meliconi è abbinato a tantissime altre piccole innovazioni, come lo schiaccia bottiglie di plastica o il salvaspazio per il televisore.

Fondata nel 1967, la Meliconi aveva festeggiato nel 2017 i suoi cinquant'anni e nel comunicato stampa rilasciato per l'occasione si legge: "Siamo presenti sul territorio italiano da mezzo secolo, accompagnando nel quotidiano la vita di milioni di italiani, con intuizioni ed oggetti utili e funzionali. Se il marchio Meliconi è oggi diffuso in Italia e in Europa, segno del suo successo, il merito va a quel connubio fra affidabilità e qualità nella ricerca, unite ad una forte componente innovativa fatta di risposte concrete a bisogni di tutti i giorni".

L'azienda è sempre rimasta nelle mani della famiglia, oggi alla guida ci sono i figli Patrizia e Riccardo.