L'ora - Inchiostro contro piombo: trama della terza puntata, stasera su Canale 5

Nuovo appuntamento, stasera su Canale 5 alle 21:45, con la fiction L'Ora - Inchiostro contro piombo, ispirata alla storia vera del quotidiano palermitano L'Ora, attivo dal 1900 al 1992.

La trama della terza puntata

Mentre Anna inizia a lavorare a La Voce di Palermo, Nicastro si occupa del presunto convegno medico organizzato da Navarra all'Hotel delle Palme. Rampulla, che segue la notizia, scopre Navarra e Liggio insieme a Genco Russo, il padrino più importante della Sicilia. E così, Nicastro invia anche Enza e Salvo a dare man forte al collega, mentre Domenico e Nic vengono spediti a Corleone per fotografare il cadavere di Perrotta.

All'Hotel, come si vede nel promo disponibile su Mediaset Infinity (dove sarà possibile seguire la puntata in streaming) Enza, con l'aiuto di Nerina, riesce a confondersi tra le prostitute che partecipano al festino dove sono convenuti i mafiosi americani esuli da Cuba. La giornalista però diventa il capriccio di uno dei boss mafiosi ed è quindi costretta a fuggire mandando a monte la copertura. Intanto Nic e Domenico, rimasti intrappolati nel fondo della ciacca, vengono soccorsi dal padre di Sciamma, avvisato da Olivia. Al rientro in redazione, i giornalisti preparano un'edizione straordinaria che venderanno per le strade.

Nel cast ci sono Claudio Santamaria, Maurizio Lombardi, Daniela Marra, Francesco Colella, Bruno Di Chiara, Marcello Mazzarella, Silvia D'Amico.