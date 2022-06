L'ora - Inchiostro contro piombo, la quarta puntata stasera su Canale 5: la trama

Stasera su Canale 5 alle 21:45 si rinnova con la fiction L'Ora - Inchiostro contro piombo, ispirata alla storia vera del quotidiano palermitano L'Ora, attivo dal 1900 al 1992.

La trama della quarta puntata

L'intervista con Navarra si rivela una prova di forza. Il medico conosce molti dettagli della vita del Direttore, anche quelli relativi al suo menage coniugale ma una fotografia stampata da Nic è la prova che Liggio, il braccio destro di Navarra, lo vuole scalzare. Il medico comincia a cedere. Nel frattempo, Domenico e Olivia visitano Ferrante in carcere. Il detenuto promette di rivelare, in Tribunale, i nomi dell'assassino di Perrotta.

Salvo e Domenico vivono in un magazzino che custodisce i flipper che la legge ha messo al bando. Olivia, sconvolta per la morte di Ferrante, ha allontanato il giovane giornalista e anche Nicastro sta vivendo un momento non facile con la moglie. Stessa atmosfera in casa di Enza che, dopo l'ennesima lite, si separa dal marito. Domenico però continua a pensare alla sua Olivia. A Corleone, una sconvolgente scoperta segnerà la sua vita e quella della redazione.

Qui il promo della nuova puntata, visibile anche in streaming sul portale Mediaset Infinity.

Nel cast ci sono Claudio Santamaria, Maurizio Lombardi, Daniela Marra, Francesco Colella, Bruno Di Chiara, Marcello Mazzarella, Silvia D'Amico.