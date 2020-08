L'ora della verità, stasera su Canale 5 la prima parte della serie con Caterina Murino: anticipazioni

Stasera su Canale 5, dalle ore 21:20, va in onda la prima parte de L'ora della verità, serie tv francese (ancora inedita in Italia) che vede protagoniste Mathilde Seigner, Jenifer Bartoli e l'italiana Caterina Murino.

Adattamento del bestseller Tempo assassino di Michel Bussi, ne L'ora della verità, ambientata in Corsica, si intrecciano due stagioni, i nostri giorni e gli anni '80, come ben si intuisce fin dal promo.

Unica sopravvissuta ad un incidente in Corsica in cui hanno perso la vita il fratello ed i genitori quando aveva 15 anni, Clotilde (Mathilde Seigner) torna nella sua città natale 20 anni più tardi con il marito Franck e la figlia quindicenne Valentina. Al suo arrivo Clotilde riceve una lettera dalla madre Palma (Caterina Murino), che però lei presume essere morta da anni. Inizia un viaggio nel tempo, a cavallo di due epoche, per tentare di ricostruire i fatti di molti anni prima, avendo come unico strumento un diario scritto quando era un'adolescente.

Stasera andranno in onda i primi 4 episodi della serie tv, mentre quelli conclusivi saranno trasmessi domani, 31 agosto 2020, sempre su Canale 5 in prima serata.